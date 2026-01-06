Prix de Zaia by Virtuals aujourd'hui

Le prix de Zaia by Virtuals (ZAIA) en direct est actuellement de $ 0.0004188, avec une variation de 8.14 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ZAIA en USD est de $ 0.0004188 par ZAIA.

Zaia by Virtuals se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 418,796 et une offre en circulation de 1.00B ZAIA. Au cours des dernières 24 heures, ZAIA a été échangé entre $ 0.000397 (plus bas) et $ 0.00048047 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00198746, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00029671.

En termes de performance à court terme, ZAIA a varié de -1.75% au cours de la dernière heure et de +33.22% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Zaia by Virtuals (ZAIA)

Capitalisation boursière $ 418.80K$ 418.80K $ 418.80K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 418.80K$ 418.80K $ 418.80K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

