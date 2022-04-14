Tokenomics de ZARO Coin (ZARO)

Découvrez les informations clés sur ZARO Coin (ZARO), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
USD

Informations sur ZARO Coin (ZARO)

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

Site officiel :
https://www.zarocoin.xyz
Livre blanc :
https://github.com/zarocoin/zarocoin/tree/main/docs/whitepaper

Tokenomics et analyse de prix de ZARO Coin (ZARO)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ZARO Coin (ZARO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 851.38K
$ 851.38K
Offre totale :
$ 1.00B
$ 1.00B
Offre en circulation :
$ 739.14M
$ 739.14M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 1.15M
$ 1.15M
Sommet historique :
$ 0.00120865
$ 0.00120865
Bas historique :
$ 0.00105484
$ 0.00105484
Prix actuel :
$ 0.00115468
$ 0.00115468

Tokenomics de ZARO Coin (ZARO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de ZARO Coin (ZARO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens ZARO qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens ZARO pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ZARO, explorez le prix en direct du token ZARO !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.