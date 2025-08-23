Informations sur le prix de Zeek Coin (MEOW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.26% Changement de prix (1J) +4.98% Variation du prix (7 j) +0.60% Variation du prix (7 j) +0.60%

Le prix en temps réel de Zeek Coin (MEOW) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MEOW a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEOW est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MEOW a évolué de -0.26% au cours de la dernière heure, +4.98% sur 24 heures et de +0.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Zeek Coin (MEOW)

Capitalisation boursière $ 300.80K$ 300.80K $ 300.80K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 373.33K$ 373.33K $ 373.33K Offre en circulation 805.72B 805.72B 805.72B Offre totale 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Zeek Coin est de $ 300.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEOW est de 805.72B, avec une offre totale de 1000000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 373.33K.