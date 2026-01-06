Prix de ZEKTA aujourd'hui

Le prix de ZEKTA (ZEKTA) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ZEKTA en USD est de $ 0 par ZEKTA.

ZEKTA se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,269.87 et une offre en circulation de 999.14M ZEKTA. Au cours des dernières 24 heures, ZEKTA a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00107576, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, ZEKTA a varié de -- au cours de la dernière heure et de +1.44% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ZEKTA (ZEKTA)

Capitalisation boursière $ 5.27K$ 5.27K $ 5.27K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.27K$ 5.27K $ 5.27K Offre en circulation 999.14M 999.14M 999.14M Offre totale 999,144,894.703988 999,144,894.703988 999,144,894.703988

