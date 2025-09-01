Informations sur le prix de Zencore AI (ZCORE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.050624 $ 0.050624 $ 0.050624 Bas 24 h $ 0.094281 $ 0.094281 $ 0.094281 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.050624$ 0.050624 $ 0.050624 Haut 24 h $ 0.094281$ 0.094281 $ 0.094281 Sommet historique $ 0.094281$ 0.094281 $ 0.094281 Prix le plus bas $ 0.050624$ 0.050624 $ 0.050624 Variation du prix (1 h) -0.18% Changement de prix (1J) -45.67% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Zencore AI (ZCORE) est de $0.050659. Au cours des dernières 24 heures, ZCORE a évolué entre un minimum de $ 0.050624 et un maximum de $ 0.094281, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZCORE est $ 0.094281, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.050624.

En termes de performance à court terme, ZCORE a évolué de -0.18% au cours de la dernière heure, -45.67% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Zencore AI (ZCORE)

Capitalisation boursière $ 50.66K$ 50.66K $ 50.66K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.66K$ 50.66K $ 50.66K Offre en circulation 1.00M 1.00M 1.00M Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Zencore AI est de $ 50.66K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZCORE est de 1.00M, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.66K.