Le prix en temps réel de Zencore AI (ZCORE) est de $0.050659. Au cours des dernières 24 heures, ZCORE a évolué entre un minimum de $ 0.050624 et un maximum de $ 0.094281, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZCORE est $ 0.094281, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.050624.
En termes de performance à court terme, ZCORE a évolué de -0.18% au cours de la dernière heure, -45.67% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Zencore AI est de $ 50.66K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZCORE est de 1.00M, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.66K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Zencore AI en USD était de $ -0.04258613059828918.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Zencore AI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Zencore AI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Zencore AI en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.04258613059828918
|-45.67%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|08-31 18:55:00
|Mises à jour de l'industrie
Données : La valorisation de WLFI a augmenté de plus de 21 fois au cours des 8 derniers mois, le listing de demain apportera une "réévaluation du prix"
|08-31 04:25:00
|Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des stablecoins a augmenté de 2,63 % au cours des 7 derniers jours, dépassant 283,4 milliards de dollars
|08-30 21:35:00
|Mises à jour de l'industrie
La tendance des retraits d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 134 900 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures
|08-30 12:37:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 39, le marché entre rapidement dans un état de "peur"
|08-30 12:15:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto connaît un déclin généralisé, BIGTIME, LPT chutent de plus de 15%
|08-29 12:21:36
|Mises à jour de l'industrie
Indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies temporairement à 50, le marché reste dans un état "neutre"
