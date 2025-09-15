Prix de ZeroX King (0XK)
-35.86%
-52.23%
--
--
Le prix en temps réel de ZeroX King (0XK) est de $0.00000108. Au cours des dernières 24 heures, 0XK a évolué entre un minimum de $ 0.00000108 et un maximum de $ 0.00000244, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 0XK est $ 0.00000345, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000108.
En termes de performance à court terme, 0XK a évolué de -35.86% au cours de la dernière heure, -52.23% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de ZeroX King est de $ 50.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 0XK est de 46.38B, avec une offre totale de 46375461970.76202. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.20K.
Aujourd'hui, la variation du prix de ZeroX King en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de ZeroX King en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de ZeroX King en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de ZeroX King en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-52.23%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
0xK brings Meme coins into a new track, making coin holders feel that they are not speculators, but a game of wealth and power. 0xK It’s not a token, it’s a key. A raw, pure, almost dark crypto power. Kill Switch Mechanism Token destruction is not 'Burn', but 'Kill'. Each transaction Kills 1% of the amount. Born accidentally from network congestion and code entropy, its address starts with 0xK, declaring itself the King of all addresses.
Comprendre la tokenomics de ZeroX King (0XK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token 0XK !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-14 18:21:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins affiche temporairement 70, maintenant un sommet sur 90 jours
|09-14 11:30:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des altcoins continue de s'échauffer, "TOTAL3" augmente de 10,66% en 7 jours, la saison des altcoins pourrait émerger
|09-13 20:25:52
|Mises à jour de l'industrie
Les memes coins établis affichent des gains généralisés, MOODENG bondit de plus de 52% en 24 heures
|09-13 19:50:31
|Mises à jour de l'industrie
La part de marché de Bitcoin chute à 57,35 %, approchant son plus bas de l'année
|09-13 19:19:57
|Mises à jour de l'industrie
Le montant de liquidation de HIFI sur le réseau au cours des dernières 24 heures dépasse 30 millions de dollars, juste derrière BTC et ETH
|09-13 14:20:13
|Mises à jour de l'industrie
Les ETF Bitcoin Spot américains enregistrent des entrées nettes de 642 millions de dollars hier
