Informations sur le prix de ZeroX King (0XK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000108 $ 0.00000108 $ 0.00000108 Bas 24 h $ 0.00000244 $ 0.00000244 $ 0.00000244 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000108$ 0.00000108 $ 0.00000108 Haut 24 h $ 0.00000244$ 0.00000244 $ 0.00000244 Sommet historique $ 0.00000345$ 0.00000345 $ 0.00000345 Prix le plus bas $ 0.00000108$ 0.00000108 $ 0.00000108 Variation du prix (1 h) -35.86% Changement de prix (1J) -52.23% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de ZeroX King (0XK) est de $0.00000108. Au cours des dernières 24 heures, 0XK a évolué entre un minimum de $ 0.00000108 et un maximum de $ 0.00000244, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 0XK est $ 0.00000345, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000108.

En termes de performance à court terme, 0XK a évolué de -35.86% au cours de la dernière heure, -52.23% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ZeroX King (0XK)

Capitalisation boursière $ 50.20K$ 50.20K $ 50.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.20K$ 50.20K $ 50.20K Offre en circulation 46.38B 46.38B 46.38B Offre totale 46,375,461,970.76202 46,375,461,970.76202 46,375,461,970.76202

La capitalisation boursière actuelle de ZeroX King est de $ 50.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 0XK est de 46.38B, avec une offre totale de 46375461970.76202. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.20K.