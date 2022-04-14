Découvrez les informations clés sur ZeroX King (0XK), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur ZeroX King (0XK)

0xK brings Meme coins into a new track, making coin holders feel that they are not speculators, but a game of wealth and power.

0xK It’s not a token, it’s a key. A raw, pure, almost dark crypto power. Kill Switch Mechanism Token destruction is not 'Burn', but 'Kill'. Each transaction Kills 1% of the amount. Born accidentally from network congestion and code entropy, its address starts with 0xK, declaring itself the King of all addresses.

Site officiel : https://0xktoken.com/