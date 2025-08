Informations sur ZKFair (ZKF)

ZKFair stands out as the first community-driven L2, utilizing Polygon CDK, Celestia DA and Lumoz RaaS. It boasts a 100% fair launch with no external investors, reserves, or pre-mining—truly a project driven by the community.

Site officiel : https://zkfair.io/ Livre blanc : https://docs.zkfair.io/