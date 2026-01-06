ZKLSOL est une protocole de confidentialité rémunérée sur Solana.

Protégez votre vie privée sans compromettre votre potentiel de gain.

Quel est le prix actuel de ZKLSOL ?

ZKLSOL se négocie à $0.073174, ce qui reflète une variation de prix de -1.05 % au cours des dernières 24 heures.

Quelle est la capitalisation boursière et le rang de ZKFG ?

Avec une capitalisation boursière de $943944, ZKFG occupe le #3909 mondial, témoignant ainsi de son influence dans l'univers des cryptomonnaies.

Quel est le volume quotidien de trading de ZKLSOL ?

Il a enregistré un volume sur 24 heures de $--, indiquant un fort intérêt parmi les traders et des conditions de liquidité profonde.

Quelle est l'offre en circulation de ZKFG ?

Il y a 12900000.0 tokens en circulation sur le marché ouvert.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

ZKLSOL a fluctué entre $0.072811 et $0.075173, reflétant ainsi une volatilité quotidienne.

Comment ZKLSOL se compare-t-il à son ATH ?

Son plus haut historique est de $0.114213, offrant ainsi une référence pour son potentiel à long terme.

Quels sont les fondamentaux à long terme qui influencent ZKFG ?

Les fondamentaux incluent la mécanique de l'offre, les tendances d'adoption dans la catégorie Privacy Coins,Solana Ecosystem,MetaDAO Launchpad, ainsi que la dynamique de développement sur le réseau --.

Comment ZKFG se comporte-t-il dans différentes conditions de marché ?

Durant les périodes de fort volume, la liquidité s'améliore et les écarts se resserrent. En période de faible volume, les fluctuations de prix peuvent devenir plus erratiques en raison d'une profondeur réduite.