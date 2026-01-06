Qu'est-ce que zkRace ?

zkRace (anciennement DeRace) est à la fois le jeu de courses hippiques Web3 de pointe et la première infrastructure ultramoderne basée sur zk-rollup au monde, spécialement conçue pour le GameFi et alimentée par ZERC.

En quoi zkRace est-il unique ?

En tant que jeu, zkRace associe deux marchés en forte croissance, chacun pesant plusieurs milliards de dollars : les jeux vidéo et les courses hippiques, tous intégrés grâce aux technologies blockchain et NFT.

L'infrastructure de zkRace, fondée sur la technologie zk-rollup, est conçue pour répondre à tous les besoins des jeux Web3, offrant ainsi évolutivité, transparence et fluidité dans les projets GameFi.

Quelles sont les prochaines étapes pour zkRace ?

Cette technologie innovante s'apprête à accueillir d'autres projets GameFi cherchant à contourner les contraintes traditionnelles des blockchains. En utilisant ZERC pour les frais de transaction, ce système renforce considérablement l'utilité et la demande de ZERC, directement issues de son application pratique.

À quoi peut servir zkRace ?

Le jeton phare de zkRace, ZERC, est destiné à mener la révolution du GamiFi, offrant une utilité sans précédent en alimentant à la fois le jeu lui-même et l'infrastructure sous-jacente.

Pionnier de zkRace. Propulsé par ZERC. Conçu pour le GameFi et au-delà.

Quel est le prix actuel de zkRace ?

zkRace se négocie à $0.0118366, ce qui reflète une variation de prix de 7.06 % au cours des dernières 24 heures.

Quelle est la capitalisation boursière et le rang de ZERC ?

Avec une capitalisation boursière de $1420392, ZERC occupe le #3433 mondial, témoignant ainsi de son influence dans l'univers des cryptomonnaies.

Quel est le volume quotidien de trading de zkRace ?

Il a enregistré un volume sur 24 heures de $--, indiquant un fort intérêt parmi les traders et des conditions de liquidité profonde.

Quelle est l'offre en circulation de ZERC ?

Il y a 120000000.0 tokens en circulation sur le marché ouvert.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

zkRace a fluctué entre $0.0104662 et $0.01212324, reflétant ainsi une volatilité quotidienne.

Comment zkRace se compare-t-il à son ATH ?

Son plus haut historique est de $8.24, offrant ainsi une référence pour son potentiel à long terme.

Quels sont les fondamentaux à long terme qui influencent ZERC ?

Les fondamentaux incluent la mécanique de l'offre, les tendances d'adoption dans la catégorie Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token, ainsi que la dynamique de développement sur le réseau --.

Comment ZERC se comporte-t-il dans différentes conditions de marché ?

Durant les périodes de fort volume, la liquidité s'améliore et les écarts se resserrent. En période de faible volume, les fluctuations de prix peuvent devenir plus erratiques en raison d'une profondeur réduite.