CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Le prix de zkRace en direct est actuellement de 0.0118366 USD. La capitalisation boursière de ZERC est de 1,420,392 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de ZERC en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de zkRace en direct est actuellement de 0.0118366 USD. La capitalisation boursière de ZERC est de 1,420,392 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de ZERC en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur ZERC

Informations sur le prix de ZERC

Qu'est-ce que ZERC

Livre blanc de ZERC

Site officiel de ZERC

Tokenomics de ZERC

Prévisions de prix de ZERC

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de zkRace

Prix de zkRace (ZERC)

Non listé

Prix en temps réel : 1 ZERC à USD

$0.0118423
$0.0118423$0.0118423
+7.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de zkRace (ZERC) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:47:02 (UTC+8)

Prix de zkRace aujourd'hui

Le prix de zkRace (ZERC) en direct est actuellement de $ 0.0118366, avec une variation de 7.07 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ZERC en USD est de $ 0.0118366 par ZERC.

zkRace se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,420,392 et une offre en circulation de 120.00M ZERC. Au cours des dernières 24 heures, ZERC a été échangé entre $ 0.0104662 (plus bas) et $ 0.01212324 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 8.24, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00917182.

En termes de performance à court terme, ZERC a varié de +0.60% au cours de la dernière heure et de +5.09% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour zkRace (ZERC)

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

120.00M
120.00M 120.00M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de zkRace est de $ 1.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZERC est de 120.00M, avec une offre totale de 120000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.42M.

Historique du prix de zkRace en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0104662
$ 0.0104662$ 0.0104662
Bas 24 h
$ 0.01212324
$ 0.01212324$ 0.01212324
Haut 24 h

$ 0.0104662
$ 0.0104662$ 0.0104662

$ 0.01212324
$ 0.01212324$ 0.01212324

$ 8.24
$ 8.24$ 8.24

$ 0.00917182
$ 0.00917182$ 0.00917182

+0.60%

+7.07%

+5.09%

+5.09%

Historique du prix de zkRace (ZERC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de zkRace en USD était de $ +0.00078138.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de zkRace en USD était de $ +0.0011666188.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de zkRace en USD était de $ -0.0026059032.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de zkRace en USD était de $ -0.003601495939848424.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00078138+7.07%
30 jours$ +0.0011666188+9.86%
60 jours$ -0.0026059032-22.01%
90 jours$ -0.003601495939848424-23.32%

Prédiction du prix de zkRace

Prévision du prix de zkRace (ZERC) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de ZERC en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de zkRace (ZERC) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de zkRace pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix zkRace pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de ZERC pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de zkRace.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de zkRace (ZERC)

Livre blanc
Site officiel

À propos de zkRace

Qu'est-ce que zkRace ?

zkRace (anciennement DeRace) est à la fois le jeu de courses hippiques Web3 de pointe et la première infrastructure ultramoderne basée sur zk-rollup au monde, spécialement conçue pour le GameFi et alimentée par ZERC.

En quoi zkRace est-il unique ?

En tant que jeu, zkRace associe deux marchés en forte croissance, chacun pesant plusieurs milliards de dollars : les jeux vidéo et les courses hippiques, tous intégrés grâce aux technologies blockchain et NFT.

L'infrastructure de zkRace, fondée sur la technologie zk-rollup, est conçue pour répondre à tous les besoins des jeux Web3, offrant ainsi évolutivité, transparence et fluidité dans les projets GameFi.

Quelles sont les prochaines étapes pour zkRace ?

Cette technologie innovante s'apprête à accueillir d'autres projets GameFi cherchant à contourner les contraintes traditionnelles des blockchains. En utilisant ZERC pour les frais de transaction, ce système renforce considérablement l'utilité et la demande de ZERC, directement issues de son application pratique.

À quoi peut servir zkRace ?

Le jeton phare de zkRace, ZERC, est destiné à mener la révolution du GamiFi, offrant une utilité sans précédent en alimentant à la fois le jeu lui-même et l'infrastructure sous-jacente.

Pionnier de zkRace. Propulsé par ZERC. Conçu pour le GameFi et au-delà.

Quel est le prix actuel de zkRace ?

zkRace se négocie à $0.0118366, ce qui reflète une variation de prix de 7.06 % au cours des dernières 24 heures.

Quelle est la capitalisation boursière et le rang de ZERC ?

Avec une capitalisation boursière de $1420392, ZERC occupe le #3433 mondial, témoignant ainsi de son influence dans l'univers des cryptomonnaies.

Quel est le volume quotidien de trading de zkRace ?

Il a enregistré un volume sur 24 heures de $--, indiquant un fort intérêt parmi les traders et des conditions de liquidité profonde.

Quelle est l'offre en circulation de ZERC ?

Il y a 120000000.0 tokens en circulation sur le marché ouvert.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

zkRace a fluctué entre $0.0104662 et $0.01212324, reflétant ainsi une volatilité quotidienne.

Comment zkRace se compare-t-il à son ATH ?

Son plus haut historique est de $8.24, offrant ainsi une référence pour son potentiel à long terme.

Quels sont les fondamentaux à long terme qui influencent ZERC ?

Les fondamentaux incluent la mécanique de l'offre, les tendances d'adoption dans la catégorie Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token, ainsi que la dynamique de développement sur le réseau --.

Comment ZERC se comporte-t-il dans différentes conditions de marché ?

Durant les périodes de fort volume, la liquidité s'améliore et les écarts se resserrent. En période de faible volume, les fluctuations de prix peuvent devenir plus erratiques en raison d'une profondeur réduite.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur zkRace

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:47:02 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur zkRace (ZERC)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

Découvrez-en plus sur zkRace

Plus de cryptomonnaies à explorer

Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Bonk

Bonk

BONK
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

QIE Blockchain

QIE Blockchain

QIE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Brevis

Brevis

BREV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DEPINSIM

DEPINSIM

ESIM

$0.1159
$0.1159$0.1159

+131.80%

114514

114514

114514

$0.043220
$0.043220$0.043220

+332.50%

The9bit

The9bit

9BIT

$0.009404
$0.009404$0.009404

+11.00%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

REWARDS ON PROJECT

REWARDS ON PROJECT

RWD

$0.0000000000000000008005
$0.0000000000000000008005$0.0000000000000000008005

+400.31%

114514

114514

114514

$0.043220
$0.043220$0.043220

+332.50%

DreamCraft

DreamCraft

DREAMCRAFT

$0.0000000005699
$0.0000000005699$0.0000000005699

+137.95%

DEPINSIM

DEPINSIM

ESIM

$0.1159
$0.1159$0.1159

+131.80%

ONYXCOIN

ONYXCOIN

XCN

$0.0089721
$0.0089721$0.0089721

+32.33%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.