Prix de zkSealevel aujourd'hui

Le prix de zkSealevel (ZKSL) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 7.84 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ZKSL en USD est de $ 0 par ZKSL.

zkSealevel se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 20,511 et une offre en circulation de 968.66M ZKSL. Au cours des dernières 24 heures, ZKSL a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00499781, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, ZKSL a varié de +0.49% au cours de la dernière heure et de +21.80% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour zkSealevel (ZKSL)

Capitalisation boursière $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K Offre en circulation 968.66M 968.66M 968.66M Offre totale 968,661,204.424617 968,661,204.424617 968,661,204.424617

La capitalisation boursière actuelle de zkSealevel est de $ 20.51K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZKSL est de 968.66M, avec une offre totale de 968661204.424617. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.51K.