Quel est le prix actuel de ZOLANA ?

ZOLANA se négocie à $0.00000731, ce qui représente une variation de prix de -1.81 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données de trading du marché en temps réel agrégées sur les bourses mondiales.

Comment ZOL se compare-t-il au marché mondial des cryptomonnaies ?

Sa variation quotidienne de -1.81 % peut être comparée aux moyennes plus larges du marché. Si ZOL surperforme le marché, cela indique un fort intérêt d'achat ou des évolutions positives propres à son écosystème.

Comment ZOLANA se comporte-t-il par rapport aux tokens de la catégorie Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ?

Dans le segment Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, ZOL affiche une compétitivité soutenue par son volume d'échanges, sa capitalisation boursière et l'activité continue sur le réseau --.

Quelle est la capitalisation boursière de ZOLANA aujourd'hui ?

Avec une capitalisation boursière de $7304.32, ZOL occupe le rang n°11854, ce qui témoigne de sa maturité relative et de la confiance des investisseurs par rapport à d'autres tokens.

Quels sont les niveaux de gamme de prix sur 24 heures ?

Aujourd'hui, les prix ont varié entre $0.00000721 et $0.00000761, offrant ainsi un contexte utile aux traders qui suivent la volatilité et la structure du marché.

À quel rythme ZOL est-il négocié ?

ZOLANA a généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures. Un volume élevé est souvent corrélé à des tendances de prix plus marquées et à une meilleure liquidité sur le marché.

Comment l'offre influence-t-elle la valorisation de ZOL ?

Avec 999443509.223404 tokens en circulation, le niveau d'offre contribue à définir la rareté et la valorisation à long terme, notamment lorsqu'on le compare à d'autres tokens ayant des modèles inflationnistes ou déflationnistes.