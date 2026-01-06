Prix de ZorbyAI aujourd'hui

Le prix de ZorbyAI ($ZORBYAI) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 4.31 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de $ZORBYAI en USD est de $ 0 par $ZORBYAI.

ZorbyAI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 33,405 et une offre en circulation de 522.72M $ZORBYAI. Au cours des dernières 24 heures, $ZORBYAI a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, $ZORBYAI a varié de -- au cours de la dernière heure et de +13.02% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ZorbyAI ($ZORBYAI)

Capitalisation boursière $ 33.41K$ 33.41K $ 33.41K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 63.91K$ 63.91K $ 63.91K Offre en circulation 522.72M 522.72M 522.72M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ZorbyAI est de $ 33.41K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $ZORBYAI est de 522.72M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 63.91K.