Qu'est-ce que Zygo The Frog ?

Zygo The Frog est un token mème ERC-20 conçu pour servir de jeton natif à l'écosystème Zygos ainsi qu'à une série animée associée. Son objectif principal est de créer une communauté solide en mettant à profit la personnalité et les aventures du personnage.

En quoi Zygo The Frog est-il unique ?

Zygo The Frog se distingue comme étant le premier token mème à proposer une série animée centrée sur son personnage, ce qui le différencie des autres tokens mèmes.

Quelle est l'histoire de Zygo The Frog ?

Zygo The Frog est actuellement en train d'élargir sa communauté, ayant gagné plus de 20 abonnés sur X et 1 500 sur Telegram en seulement une semaine.

Quelles sont les prochaines étapes pour Zygo The Frog ?

Les projets futurs incluent le lancement d'une chaîne YouTube, sur laquelle seront diffusées mensuellement des épisodes de la série animée mettant en scène le personnage.

À quoi peut servir Zygo The Frog ?

Zygo The Frog est destiné à être le jeton natif de l'écosystème Zygos et de la série animée, avec pour objectif de cultiver une communauté autour de son personnage et de son contenu.

Quel est le prix actuel de Zygo The Frog ?

Zygo The Frog se négocie à $0.0001468, ce qui reflète une variation de prix de -14.60 % au cours des dernières 24 heures.

Quelle est la capitalisation boursière et le rang de ZYGO ?

Avec une capitalisation boursière de $146804, ZYGO occupe le #6543 mondial, témoignant ainsi de son influence dans l'univers des cryptomonnaies.

Quel est le volume quotidien de trading de Zygo The Frog ?

Il a enregistré un volume sur 24 heures de $--, indiquant un fort intérêt parmi les traders et des conditions de liquidité profonde.

Quelle est l'offre en circulation de ZYGO ?

Il y a 1000000000.0 tokens en circulation sur le marché ouvert.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Zygo The Frog a fluctué entre $0.00014626 et $0.00017763, reflétant ainsi une volatilité quotidienne.

Comment Zygo The Frog se compare-t-il à son ATH ?

Son plus haut historique est de $0.01004512, offrant ainsi une référence pour son potentiel à long terme.

Quels sont les fondamentaux à long terme qui influencent ZYGO ?

Les fondamentaux incluent la mécanique de l'offre, les tendances d'adoption dans la catégorie Meme,Base Ecosystem,Frog-Themed, ainsi que la dynamique de développement sur le réseau --.

Comment ZYGO se comporte-t-il dans différentes conditions de marché ?

Durant les périodes de fort volume, la liquidité s'améliore et les écarts se resserrent. En période de faible volume, les fluctuations de prix peuvent devenir plus erratiques en raison d'une profondeur réduite.