Le prix de Zygo The Frog en direct est actuellement de 0 USD. La capitalisation boursière de ZYGO est de 146,804 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de ZYGO en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur ZYGO

Informations sur le prix de ZYGO

Qu'est-ce que ZYGO

Site officiel de ZYGO

Tokenomics de ZYGO

Prévisions de prix de ZYGO

Prix de Zygo The Frog (ZYGO)

Prix en temps réel : 1 ZYGO à USD

$0.0001468
$0.0001468$0.0001468
-14.60%1D
Graphique du prix de Zygo The Frog (ZYGO) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:47:17 (UTC+8)

Prix de Zygo The Frog aujourd'hui

Le prix de Zygo The Frog (ZYGO) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 14.61 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ZYGO en USD est de $ 0 par ZYGO.

Zygo The Frog se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 146,804 et une offre en circulation de 1.00B ZYGO. Au cours des dernières 24 heures, ZYGO a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01004512, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, ZYGO a varié de -0.32% au cours de la dernière heure et de -88.22% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Zygo The Frog (ZYGO)

$ 146.80K
$ 146.80K$ 146.80K

--
----

$ 146.80K
$ 146.80K$ 146.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Zygo The Frog est de $ 146.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZYGO est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 146.80K.

Historique du prix de Zygo The Frog en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01004512
$ 0.01004512$ 0.01004512

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-14.60%

-88.22%

-88.22%

Historique du prix de Zygo The Frog (ZYGO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Zygo The Frog en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Zygo The Frog en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Zygo The Frog en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Zygo The Frog en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-14.60%
30 jours$ 0-93.30%
60 jours$ 0+992.58%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de Zygo The Frog

Prévision du prix de Zygo The Frog (ZYGO) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de ZYGO en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Zygo The Frog (ZYGO) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Zygo The Frog pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Ressource de Zygo The Frog (ZYGO)

Site officiel

À propos de Zygo The Frog

Qu'est-ce que Zygo The Frog ?

Zygo The Frog est un token mème ERC-20 conçu pour servir de jeton natif à l'écosystème Zygos ainsi qu'à une série animée associée. Son objectif principal est de créer une communauté solide en mettant à profit la personnalité et les aventures du personnage.

En quoi Zygo The Frog est-il unique ?

Zygo The Frog se distingue comme étant le premier token mème à proposer une série animée centrée sur son personnage, ce qui le différencie des autres tokens mèmes.

Quelle est l'histoire de Zygo The Frog ?

Zygo The Frog est actuellement en train d'élargir sa communauté, ayant gagné plus de 20 abonnés sur X et 1 500 sur Telegram en seulement une semaine.

Quelles sont les prochaines étapes pour Zygo The Frog ?

Les projets futurs incluent le lancement d'une chaîne YouTube, sur laquelle seront diffusées mensuellement des épisodes de la série animée mettant en scène le personnage.

À quoi peut servir Zygo The Frog ?

Zygo The Frog est destiné à être le jeton natif de l'écosystème Zygos et de la série animée, avec pour objectif de cultiver une communauté autour de son personnage et de son contenu.

Quel est le prix actuel de Zygo The Frog ?

Zygo The Frog se négocie à $0.0001468, ce qui reflète une variation de prix de -14.60 % au cours des dernières 24 heures.

Quelle est la capitalisation boursière et le rang de ZYGO ?

Avec une capitalisation boursière de $146804, ZYGO occupe le #6543 mondial, témoignant ainsi de son influence dans l'univers des cryptomonnaies.

Quel est le volume quotidien de trading de Zygo The Frog ?

Il a enregistré un volume sur 24 heures de $--, indiquant un fort intérêt parmi les traders et des conditions de liquidité profonde.

Quelle est l'offre en circulation de ZYGO ?

Il y a 1000000000.0 tokens en circulation sur le marché ouvert.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Zygo The Frog a fluctué entre $0.00014626 et $0.00017763, reflétant ainsi une volatilité quotidienne.

Comment Zygo The Frog se compare-t-il à son ATH ?

Son plus haut historique est de $0.01004512, offrant ainsi une référence pour son potentiel à long terme.

Quels sont les fondamentaux à long terme qui influencent ZYGO ?

Les fondamentaux incluent la mécanique de l'offre, les tendances d'adoption dans la catégorie Meme,Base Ecosystem,Frog-Themed, ainsi que la dynamique de développement sur le réseau --.

Comment ZYGO se comporte-t-il dans différentes conditions de marché ?

Durant les périodes de fort volume, la liquidité s'améliore et les écarts se resserrent. En période de faible volume, les fluctuations de prix peuvent devenir plus erratiques en raison d'une profondeur réduite.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Zygo The Frog

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:47:17 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Zygo The Frog (ZYGO)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

Découvrez-en plus sur Zygo The Frog

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.