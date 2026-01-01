Bugünkü HAJIMI Fiyatı

Bugünkü HAJIMI (哈基米) fiyatı $ 0,04116 olup, son 24 saatte % 4,38 değişim gösterdi. Mevcut 哈基米 / USD dönüşüm oranı 哈基米 başına $ 0,04116 şeklindedir.

HAJIMI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 哈基米 şeklindedir. Son 24 saat içinde 哈基米, $ 0,03815 (en düşük) ile $ 0,04327 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 哈基米, son bir saatte +%2,18 ve son 7 günde +%14,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,45K seviyesine ulaştı.

HAJIMI (哈基米) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,45K$ 57,45K $ 57,45K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki HAJIMI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,45K. Dolaşımdaki 哈基米 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.