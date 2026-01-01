Bugünkü 01 Fiyatı

Bugünkü 01 (01) fiyatı $ 0,00005538 olup, son 24 saatte % 1,57 değişim gösterdi. Mevcut 01 / USD dönüşüm oranı 01 başına $ 0,00005538 şeklindedir.

01, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.890 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 450,00M 01 şeklindedir. Son 24 saat içinde 01, $ 0,00005519 (en düşük) ile $ 0,00005628 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00056197 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004904 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 01, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde +%11,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

01 (01) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,89K$ 24,89K $ 24,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 55,31K$ 55,31K $ 55,31K Dolaşım Arzı 450,00M 450,00M 450,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

