Bugünkü 01111010011110000110001001110100 Fiyatı

Bugünkü 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) fiyatı $ 0,0001738 olup, son 24 saatte % 11,47 değişim gösterdi. Mevcut 01111010011110000110001001110100 / USD dönüşüm oranı 01111010011110000110001001110100 başına $ 0,0001738 şeklindedir.

01111010011110000110001001110100, şu anda piyasa değeri açısından $ 173.800 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 01111010011110000110001001110100 şeklindedir. Son 24 saat içinde 01111010011110000110001001110100, $ 0,00017016 (en düşük) ile $ 0,00019793 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01755527 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00017016 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 01111010011110000110001001110100, son bir saatte -%2,27 ve son 7 günde -%54,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Piyasa Bilgileri

