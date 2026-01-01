Bugünkü 0G Fiyatı

Bugünkü 0G (0G) fiyatı $ 0,9666 olup, son 24 saatte % 1,58 değişim gösterdi. Mevcut 0G / USD dönüşüm oranı 0G başına $ 0,9666 şeklindedir.

0G, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 0G şeklindedir. Son 24 saat içinde 0G, $ 0,9483 (en düşük) ile $ 0,9943 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 0G, son bir saatte +%0,17 ve son 7 günde -%8,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 802,11K seviyesine ulaştı.

0G (0G) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 802,11K$ 802,11K $ 802,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 966,60M$ 966,60M $ 966,60M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ZEROGRAVITY

Şu anki 0G piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 802,11K. Dolaşımdaki 0G arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 966,60M.