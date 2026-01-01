BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı 1 Coin Can Change Your Life fiyatı 0,01280573 USD. 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE piyasa değeri ise 12.858.335 USD. 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı 1 Coin Can Change Your Life fiyatı 0,01280573 USD. 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE piyasa değeri ise 12.858.335 USD. 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Hakkında Daha Fazla Bilgi

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Fiyat Bilgileri

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Nedir

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Resmi Websitesi

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Token Ekonomisi

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

1 Coin Can Change Your Life Logosu

1 Coin Can Change Your Life Fiyatı (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE)

Listelenmedi

1 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE / USD Canlı Fiyatı:

$0,01270199
$0,01270199$0,01270199
-%6,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:46:21 (UTC+8)

Bugünkü 1 Coin Can Change Your Life Fiyatı

Bugünkü 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) fiyatı $ 0,01280573 olup, son 24 saatte % 4,94 değişim gösterdi. Mevcut 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE / USD dönüşüm oranı 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE başına $ 0,01280573 şeklindedir.

1 Coin Can Change Your Life, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.858.335 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE şeklindedir. Son 24 saat içinde 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE, $ 0,01190858 (en düşük) ile $ 0,01477749 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04228821 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00343921 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE, son bir saatte +%0,54 ve son 7 günde +%64,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Piyasa Bilgileri

$ 12,86M
$ 12,86M$ 12,86M

--
----

$ 12,86M
$ 12,86M$ 12,86M

999,89M
999,89M 999,89M

999.893.095,052007
999.893.095,052007 999.893.095,052007

Şu anki 1 Coin Can Change Your Life piyasa değeri $ 12,86M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE arzı 999,89M olup, toplam arzı 999893095.052007. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,86M.

1 Coin Can Change Your Life Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01190858
$ 0,01190858$ 0,01190858
24 sa Düşük
$ 0,01477749
$ 0,01477749$ 0,01477749
24 sa Yüksek

$ 0,01190858
$ 0,01190858$ 0,01190858

$ 0,01477749
$ 0,01477749$ 0,01477749

$ 0,04228821
$ 0,04228821$ 0,04228821

$ 0,00343921
$ 0,00343921$ 0,00343921

+%0,54

-%4,93

+%64,85

+%64,85

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, 1 Coin Can Change Your Life / USD fiyat değişimi, $ -0,0006650972121905.
Son 30 gün içerisinde, 1 Coin Can Change Your Life / USD fiyat değişimi, $ +0,0084065686.
Son 60 gün içerisinde, 1 Coin Can Change Your Life / USD fiyat değişimi, $ -0,0042461470.
Son 90 gün içerisinde, 1 Coin Can Change Your Life / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0006650972121905-%4,93
30 Gün$ +0,0084065686+%65,65
60 Gün$ -0,0042461470-%33,15
90 Gün$ 0--

1 Coin Can Change Your Life için Fiyat Tahmini

2030 için 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında 1 Coin Can Change Your Life fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
1 Coin Can Change Your Life varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? 1 Coin Can Change Your Life Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: 1 Coin Can Change Your Life Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 1 Coin Can Change Your Life ne kadar olacak?
1 Coin Can Change Your Life yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel 1 Coin Can Change Your Life fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:46:21 (UTC+8)

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

1 Coin Can Change Your Life Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,3900
$0,3900$0,3900

-%90,24

Lighter

Lighter

LIT

$2,660
$2,660$2,660

+%5,43

ForTON

ForTON

FRT

$116,82
$116,82$116,82

+%1,42

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02305
$0,02305$0,02305

-%20,92

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001627
$0,00001627$0,00001627

+%128,51

NINJA RABBIT

NINJA RABBIT

NRABBIT

$0,000000000725
$0,000000000725$0,000000000725

+%81,25

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,01987
$0,01987$0,01987

+%56,21

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0448080
$0,0448080$0,0448080

+%52,07

AIXDROP

AIXDROP

AIXDROP

$0,00005813
$0,00005813$0,00005813

+%46,97

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.