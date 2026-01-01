Bugünkü 1 Coin Can Change Your Life Fiyatı

Bugünkü 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) fiyatı $ 0,01280573 olup, son 24 saatte % 4,94 değişim gösterdi. Mevcut 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE / USD dönüşüm oranı 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE başına $ 0,01280573 şeklindedir.

1 Coin Can Change Your Life, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.858.335 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE şeklindedir. Son 24 saat içinde 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE, $ 0,01190858 (en düşük) ile $ 0,01477749 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04228821 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00343921 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE, son bir saatte +%0,54 ve son 7 günde +%64,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,86M$ 12,86M $ 12,86M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,86M$ 12,86M $ 12,86M Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.893.095,052007 999.893.095,052007 999.893.095,052007

