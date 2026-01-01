Bugünkü 1DEV Fiyatı

Bugünkü 1DEV (1DEV) fiyatı $ 0,00026476 olup, son 24 saatte % 2,26 değişim gösterdi. Mevcut 1DEV / USD dönüşüm oranı 1DEV başına $ 0,00026476 şeklindedir.

1DEV, şu anda piyasa değeri açısından $ 230.002 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 868,70M 1DEV şeklindedir. Son 24 saat içinde 1DEV, $ 0,00026324 (en düşük) ile $ 0,00028308 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00079996 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007646 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 1DEV, son bir saatte +%0,57 ve son 7 günde +%14,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

1DEV (1DEV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 230,00K$ 230,00K $ 230,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 264,75K$ 264,75K $ 264,75K Dolaşım Arzı 868,70M 868,70M 868,70M Toplam Arz 999.952.360,774162 999.952.360,774162 999.952.360,774162

