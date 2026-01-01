Bugünkü DoubleZero Fiyatı

Bugünkü DoubleZero (2Z) fiyatı $ 0,1223 olup, son 24 saatte % 1,65 değişim gösterdi. Mevcut 2Z / USD dönüşüm oranı 2Z başına $ 0,1223 şeklindedir.

DoubleZero, şu anda piyasa değeri açısından $ 424,55M ile 94. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,47B 2Z şeklindedir. Son 24 saat içinde 2Z, $ 0,1184 (en düşük) ile $ 0,1252 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,7501993077269953 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,10016958974404706 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 2Z, son bir saatte -%0,33 ve son 7 günde +%3,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 128,47K seviyesine ulaştı.

DoubleZero (2Z) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.94 Piyasa Değeri $ 424,55M$ 424,55M $ 424,55M Hacim (24 Sa) $ 128,47K$ 128,47K $ 128,47K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,22B$ 1,22B $ 1,22B Dolaşım Arzı 3,47B 3,47B 3,47B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 9.999.523.484,9 9.999.523.484,9 9.999.523.484,9 Dolaşım Oranı %34,71 Pazar Payı %0,01 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki DoubleZero piyasa değeri $ 424,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 128,47K. Dolaşımdaki 2Z arzı 3,47B olup, toplam arzı 9999523484.9. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22B.