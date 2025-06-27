3000 (3000) Nedir?

A DeFi protocol built on Avalanche, launched on Arena. Stake, Farm and use 3000 features to enhance your Arena experience. Rewards from donated tokens are given to users and stakers. Use prediction market to take a guess on where Arena tokens are going next. Our in house NFT marketplace will provide a feature rich market for AVAX NFTs. And use of our live stream Arena events help users become familiar with launching their own token, which can be used on 3000.

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3000 (3000) Kaynağı Resmi Websitesi

3000 (3000) Token Ekonomisi

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