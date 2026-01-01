Bugünkü 4 Fiyatı

Bugünkü 4 (4) fiyatı $ 0,02089 olup, son 24 saatte % 11,47 değişim gösterdi. Mevcut 4 / USD dönüşüm oranı 4 başına $ 0,02089 şeklindedir.

4, şu anda piyasa değeri açısından $ 20,89M ile 729. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 4 şeklindedir. Son 24 saat içinde 4, $ 0,01801 (en düşük) ile $ 0,02143 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,3006185668115678 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000099081384903154 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 4, son bir saatte +%0,77 ve son 7 günde +%0,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 690,85K seviyesine ulaştı.

4 (4) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.729 Piyasa Değeri $ 20,89M$ 20,89M $ 20,89M Hacim (24 Sa) $ 690,85K$ 690,85K $ 690,85K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,89M$ 20,89M $ 20,89M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki 4 piyasa değeri $ 20,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 690,85K. Dolaşımdaki 4 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,89M.