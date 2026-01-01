Bugünkü 401jK Fiyatı

Bugünkü 401jK (401JK) fiyatı $ 0,00884083 olup, son 24 saatte % 0,72 değişim gösterdi. Mevcut 401JK / USD dönüşüm oranı 401JK başına $ 0,00884083 şeklindedir.

401jK, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.828.254 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,34M 401JK şeklindedir. Son 24 saat içinde 401JK, $ 0,00859244 (en düşük) ile $ 0,00901499 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02828482 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 401JK, son bir saatte +%0,28 ve son 7 günde -%3,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

401jK (401JK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,83M$ 8,83M $ 8,83M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,83M$ 8,83M $ 8,83M Dolaşım Arzı 999,34M 999,34M 999,34M Toplam Arz 999.342.363,717439 999.342.363,717439 999.342.363,717439

Şu anki 401jK piyasa değeri $ 8,83M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 401JK arzı 999,34M olup, toplam arzı 999342363.717439. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,83M.