Bugünkü Semantic Layer Fiyatı

Bugünkü Semantic Layer (42) fiyatı $ 0,04294 olup, son 24 saatte % 1,65 değişim gösterdi. Mevcut 42 / USD dönüşüm oranı 42 başına $ 0,04294 şeklindedir.

Semantic Layer, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,36M ile 1198. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 148,17M 42 şeklindedir. Son 24 saat içinde 42, $ 0,0414 (en düşük) ile $ 0,04431 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,3058250932347683 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03434180524688612 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 42, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde +%0,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 117,05K seviyesine ulaştı.

Semantic Layer (42) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1198 Piyasa Değeri $ 6,36M$ 6,36M $ 6,36M Hacim (24 Sa) $ 117,05K$ 117,05K $ 117,05K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,94M$ 42,94M $ 42,94M Dolaşım Arzı 148,17M 148,17M 148,17M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %14,81 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Semantic Layer piyasa değeri $ 6,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 117,05K. Dolaşımdaki 42 arzı 148,17M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,94M.