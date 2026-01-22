Bugünkü 501 Fiyatı

Bugünkü 501 (501) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 40,03 değişim gösterdi. Mevcut 501 / USD dönüşüm oranı 501 başına $ 0 şeklindedir.

501, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.548,06 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,53M 501 şeklindedir. Son 24 saat içinde 501, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 501, son bir saatte -%22,78 ve son 7 günde -%21,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

501 (501) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,55K$ 9,55K $ 9,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,55K$ 9,55K $ 9,55K Dolaşım Arzı 998,53M 998,53M 998,53M Toplam Arz 998.532.033,418441 998.532.033,418441 998.532.033,418441

