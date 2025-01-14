888 Fiyatı (888)
Bugün için canlı 888 (888) fiyatı, 0.120632 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.72M USD. 888 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
888 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 291.65K USD
- Gün içindeki 888 fiyat değişimi -13.42%
- Dolaşımdaki arz: 88.85M USD.
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Gün içerisinde, 888 / USD fiyat değişimi, $ -0.0187124084506809.
Son 30 gün içerisinde, 888 / USD fiyat değişimi, $ -0.0330515756.
Son 60 gün içerisinde, 888 / USD fiyat değişimi, $ +0.2610377803.
Son 90 gün içerisinde, 888 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0187124084506809
|-13.42%
|30 Gün
|$ -0.0330515756
|-27.39%
|60 Gün
|$ +0.2610377803
|+216.39%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel 888 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.37%
-13.42%
+14.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website.
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|1 888 / AUD
A$0.19542384
|1 888 / GBP
￡0.09891824
|1 888 / EUR
€0.11821936
|1 888 / USD
$0.120632
|1 888 / MYR
RM0.54405032
|1 888 / TRY
₺4.28002336
|1 888 / JPY
¥19.0055716
|1 888 / RUB
₽12.4311276
|1 888 / INR
₹10.45758808
|1 888 / IDR
Rp1,977.57345408
|1 888 / PHP
₱7.07627312
|1 888 / EGP
￡E.6.09553496
|1 888 / BRL
R$0.7358552
|1 888 / CAD
C$0.17371008
|1 888 / BDT
৳14.6628196
|1 888 / NGN
₦187.02544016
|1 888 / UAH
₴5.1147968
|1 888 / VES
Bs6.393496
|1 888 / PKR
Rs33.6201384
|1 888 / KZT
₸64.06282992
|1 888 / THB
฿4.19678728
|1 888 / TWD
NT$3.9929192
|1 888 / CHF
Fr0.11098144
|1 888 / HKD
HK$0.93851696
|1 888 / MAD
.د.م1.2183832