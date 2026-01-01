Bugünkü Apple Fiyatı

Bugünkü Apple (AAPLON) fiyatı $ 271.38 olup, son 24 saatte % 0.44 değişim gösterdi. Mevcut AAPLON / USD dönüşüm oranı AAPLON başına $ 271.38 şeklindedir.

Apple, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.09M ile 1515. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 11.37K AAPLON şeklindedir. Son 24 saat içinde AAPLON, $ 271.31 (en düşük) ile $ 274.23 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 288.59293987029025 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 226.40537622338067 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AAPLON, son bir saatte -0.05% ve son 7 günde -0.85% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 68.61K seviyesine ulaştı.

Apple (AAPLON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1515 Piyasa Değeri $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Hacim (24 Sa) $ 68.61K$ 68.61K $ 68.61K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Dolaşım Arzı 11.37K 11.37K 11.37K Toplam Arz 11,371.90597421 11,371.90597421 11,371.90597421 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Apple piyasa değeri $ 3.09M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 68.61K. Dolaşımdaki AAPLON arzı 11.37K olup, toplam arzı 11371.90597421. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3.09M.