Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
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AASToken Fiyatı(AAST)
Bugün için AASToken (AAST) mevcut fiyatı 0.02158 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. AAST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar AASToken Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.22K USD
- Gün içindeki AASToken fiyat değişimi -17.66%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için AASToken fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0046284
|-17.66%
|30 Gün
|$ -0.03442
|-61.47%
|60 Gün
|$ -0.12342
|-85.12%
|90 Gün
|$ -0.14963
|-87.40%
En güncel AASToken fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.28%
-17.66%
-34.27%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AAST, kripto para birimlerini otomatik olarak düşük fiyatlardan satın almak ve getiri elde etmek için daha yüksek fiyatlardan satmak için yüksek frekanslı alım satım ve algoritmalar kullanan bir dijital para birimi alım satım platformu olan Afriq Arbitrage System'in yerel tokenidir. Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilen AAST, dijital bir değer deposu ve bir değişim aracıdır. Token, ekosistemin arbitraj kolundaki çok sayıda yatırımcının günlük Yatırım Getirisi'ni güçlendiren bir ödeme ağ geçidi görevi görür ve böylece geniş topluluğunda dijital erişim ve okuryazarlığın önünü açmayı amaçlar. Yapay zeka ve merkeziyetsiz finanstan (DeFi) yararlanan AAST, kripto para birimlerinin küresel olarak benimsenmesini yeni bir seviyeye taşıyarak, sahiplerine sınır tanımayan AAS gruplarından dijital araçlar ve mülk edinme fırsatı sunar. Birincil hedefleri, bu gelişmekte olan teknolojilerin avantajlarından yararlanan uygun, güvenli, hızlı ve merkeziyetsiz bir ödeme çözümü oluşturmak ve kaynakları çeşitli hayırsever girişimlere yönlendirmektir.
AASToken, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AASToken yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AAST staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda AASToken hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, AASToken satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, AASToken, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AAST fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen AASToken fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
AAST fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AAST kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen AASToken fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
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A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
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Miktar
1 AAST = 0.02158 USD