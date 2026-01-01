Bugünkü Airbnb Fiyatı

Bugünkü Airbnb (ABNBON) fiyatı $ 135,96 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut ABNBON / USD dönüşüm oranı ABNBON başına $ 135,96 şeklindedir.

Airbnb, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,20M ile 1956. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,81K ABNBON şeklindedir. Son 24 saat içinde ABNBON, $ 135,73 (en düşük) ile $ 137,63 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 138,43597236718446 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 110,8260924145036 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ABNBON, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%0,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 76,18K seviyesine ulaştı.

Airbnb (ABNBON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1956 Piyasa Değeri $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Hacim (24 Sa) $ 76,18K$ 76,18K $ 76,18K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Dolaşım Arzı 8,81K 8,81K 8,81K Toplam Arz 8.812,71193983 8.812,71193983 8.812,71193983 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

