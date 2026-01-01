Bugünkü Abbott Fiyatı

Bugünkü Abbott (ABTON) fiyatı $ 125,99 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut ABTON / USD dönüşüm oranı ABTON başına $ 125,99 şeklindedir.

Abbott, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,68M ile 1780. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 13,35K ABTON şeklindedir. Son 24 saat içinde ABTON, $ 125,77 (en düşük) ile $ 126,96 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 235,31115975890665 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 121,19147701596864 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ABTON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,17K seviyesine ulaştı.

Abbott (ABTON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1780 Piyasa Değeri $ 1,68M$ 1,68M $ 1,68M Hacim (24 Sa) $ 60,17K$ 60,17K $ 60,17K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,68M$ 1,68M $ 1,68M Dolaşım Arzı 13,35K 13,35K 13,35K Toplam Arz 13.352,64227254 13.352,64227254 13.352,64227254 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Abbott piyasa değeri $ 1,68M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,17K. Dolaşımdaki ABTON arzı 13,35K olup, toplam arzı 13352.64227254. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,68M.