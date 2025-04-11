Acala Token (ACA) Nedir?

Acala Token, Polkadot'un DeFi merkezine güç sağlayan fayda tokenidir. Ağ düğümlerini, mesajları izlemek ve Polkadot'a iletmek için teşvik eder. Topluluk, oy verme, kurul üyelerini seçme ve Acala'nın gelişimini yönlendirme gibi haklara sahiptir.

Acala Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Acala Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Acala Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Acala Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ACA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Acala Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Acala Token Fiyat Geçmişi

ACA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ACA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Acala Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Acala Token (ACA) Satın Alma

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ACA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ACA / VND ₫ 815.12739 1 ACA / AUD A$ 0.0505461 1 ACA / GBP ￡ 0.0241604 1 ACA / EUR € 0.0279752 1 ACA / USD $ 0.03179 1 ACA / MYR RM 0.1405118 1 ACA / TRY ₺ 1.2092916 1 ACA / JPY ¥ 4.5720378 1 ACA / RUB ₽ 2.6465175 1 ACA / INR ₹ 2.737119 1 ACA / IDR Rp 538.8134785 1 ACA / KRW ₩ 45.1561055 1 ACA / PHP ₱ 1.8117121 1 ACA / EGP ￡E. 1.6317807 1 ACA / BRL R$ 0.1869252 1 ACA / CAD C$ 0.0441881 1 ACA / BDT ৳ 3.8634387 1 ACA / NGN ₦ 50.7826176 1 ACA / UAH ₴ 1.316106 1 ACA / VES Bs 2.25709 1 ACA / PKR Rs 8.9145518 1 ACA / KZT ₸ 16.4287541 1 ACA / THB ฿ 1.0643292 1 ACA / TWD NT$ 1.0284065 1 ACA / AED د.إ 0.1166693 1 ACA / CHF Fr 0.0257499 1 ACA / HKD HK$ 0.2463725 1 ACA / MAD .د.م 0.295647 1 ACA / MXN $ 0.6469265

Acala Token Kaynağı

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