Bugünkü Accenture Fiyatı

Bugünkü Accenture (ACNON) fiyatı $ 271,32 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut ACNON / USD dönüşüm oranı ACNON başına $ 271,32 şeklindedir.

Accenture, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,46M ile 1859. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,37K ACNON şeklindedir. Son 24 saat içinde ACNON, $ 270,34 (en düşük) ile $ 272,5 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 286,6465716121706 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 229,27778200768591 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ACNON, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde -%0,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,26K seviyesine ulaştı.

Accenture (ACNON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1859 Piyasa Değeri $ 1,46M Hacim (24 Sa) $ 59,26K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,46M Dolaşım Arzı 5,37K Toplam Arz 5.365,60892001 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

