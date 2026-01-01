Bugünkü Adobe Fiyatı

Bugünkü Adobe (ADBEON) fiyatı $ 351,37 olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut ADBEON / USD dönüşüm oranı ADBEON başına $ 351,37 şeklindedir.

Adobe, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,02M ile 2045. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,89K ADBEON şeklindedir. Son 24 saat içinde ADBEON, $ 349,53 (en düşük) ile $ 352,97 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 846,9397580286575 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 310,945014457328 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ADBEON, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%0,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 84,41K seviyesine ulaştı.

Adobe (ADBEON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2045 Piyasa Değeri $ 1,02M$ 1,02M $ 1,02M Hacim (24 Sa) $ 84,41K$ 84,41K $ 84,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,02M$ 1,02M $ 1,02M Dolaşım Arzı 2,89K 2,89K 2,89K Toplam Arz 2.890,93819554 2.890,93819554 2.890,93819554 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Adobe piyasa değeri $ 1,02M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 84,41K. Dolaşımdaki ADBEON arzı 2,89K olup, toplam arzı 2890.93819554. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,02M.