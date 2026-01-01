Bugünkü ADO Protocol Fiyatı

Bugünkü ADO Protocol (ADO) fiyatı $ 0,01822 olup, son 24 saatte % 3,99 değişim gösterdi. Mevcut ADO / USD dönüşüm oranı ADO başına $ 0,01822 şeklindedir.

ADO Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5193. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 ADO şeklindedir. Son 24 saat içinde ADO, $ 0,01752 (en düşük) ile $ 0,01935 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0659622553519416 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000009385861726704 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ADO, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%1,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,94K seviyesine ulaştı.

ADO Protocol (ADO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5193 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 3,94K$ 3,94K $ 3,94K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,22M$ 18,22M $ 18,22M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 860.000.000 860.000.000 860.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

