Alkimi (ADS) Nedir?

Reklam verenler, yayıncılar ve kullanıcılar arasındaki değer alışverişini yeniden tesis etme misyonuyla verimsiz eski programatik reklam borsalarının yerine merkeziyetsiz bir alternatiftir. Alkimi, devrim niteliğinde bir blok zinciri teknolojisi olan Hypergraph tarafından desteklenmektedir ve bu da Alkimi'nin %0 dolandırıcılık, minimum işlem ücreti ve uçtan uca şeffaflık ile en hızlı, sonsuz ölçeklenebilir çözümü sunmasını sağlar. Alkimi Exchange, duvarlı bahçeler tarafından başarılı olduğu kanıtlanmış reklam ürünlerinin açık web'de oluşturulmasına yardımcı olur.

Alkimi, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Alkimi yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Alkimi Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Alkimi, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ADS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Alkimi fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Alkimi Fiyat Geçmişi

ADS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ADS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Alkimi fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Alkimi (ADS) Satın Alma

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ADS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ADS / VND ₫ 2,445.12576 1 ADS / AUD A$ 0.152576 1 ADS / GBP ￡ 0.0724736 1 ADS / EUR € 0.0839168 1 ADS / USD $ 0.09536 1 ADS / MYR RM 0.4214912 1 ADS / TRY ₺ 3.628448 1 ADS / JPY ¥ 13.6870208 1 ADS / RUB ₽ 7.9864 1 ADS / INR ₹ 8.2209856 1 ADS / IDR Rp 1,616.270944 1 ADS / KRW ₩ 136.0339008 1 ADS / PHP ₱ 5.4326592 1 ADS / EGP ￡E. 4.8948288 1 ADS / BRL R$ 0.5616704 1 ADS / CAD C$ 0.1325504 1 ADS / BDT ৳ 11.5891008 1 ADS / NGN ₦ 152.3318784 1 ADS / UAH ₴ 3.947904 1 ADS / VES Bs 6.77056 1 ADS / PKR Rs 26.7408512 1 ADS / KZT ₸ 49.2810944 1 ADS / THB ฿ 3.1936064 1 ADS / TWD NT$ 3.0858496 1 ADS / AED د.إ 0.3499712 1 ADS / CHF Fr 0.0772416 1 ADS / HKD HK$ 0.73904 1 ADS / MAD .د.م 0.886848 1 ADS / MXN $ 1.945344

Alkimi Kaynağı

Alkimi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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