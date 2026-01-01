Bugünkü AGI Alpha Fiyatı

Bugünkü AGI Alpha (AGIALPHA) fiyatı $ 0,0024113 olup, son 24 saatte % 1,09 değişim gösterdi. Mevcut AGIALPHA / USD dönüşüm oranı AGIALPHA başına $ 0,0024113 şeklindedir.

AGI Alpha, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,41M ile 1632. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M AGIALPHA şeklindedir. Son 24 saat içinde AGIALPHA, $ 0,0023232 (en düşük) ile $ 0,0024299 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,049960137859604584 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000577276480339268 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AGIALPHA, son bir saatte +%0,31 ve son 7 günde -%1,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 71,12K seviyesine ulaştı.

AGI Alpha (AGIALPHA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1632 Piyasa Değeri $ 2,41M$ 2,41M $ 2,41M Hacim (24 Sa) $ 71,12K$ 71,12K $ 71,12K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,41M$ 2,41M $ 2,41M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.996.903,81 999.996.903,81 999.996.903,81 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki AGI Alpha piyasa değeri $ 2,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 71,12K. Dolaşımdaki AGIALPHA arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999996903.81. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,41M.