Bugünkü canlı AGI Alpha fiyatı 0,0024113 USD. AGIALPHA piyasa değeri ise 2.411.292,534157053 USD. AGIALPHA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

$0,0024007
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 19:58:39 (UTC+8)

Bugünkü AGI Alpha Fiyatı

Bugünkü AGI Alpha (AGIALPHA) fiyatı $ 0,0024113 olup, son 24 saatte % 1,09 değişim gösterdi. Mevcut AGIALPHA / USD dönüşüm oranı AGIALPHA başına $ 0,0024113 şeklindedir.

AGI Alpha, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,41M ile 1632. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M AGIALPHA şeklindedir. Son 24 saat içinde AGIALPHA, $ 0,0023232 (en düşük) ile $ 0,0024299 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,049960137859604584 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000577276480339268 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AGIALPHA, son bir saatte +%0,31 ve son 7 günde -%1,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 71,12K seviyesine ulaştı.

AGI Alpha (AGIALPHA) Piyasa Bilgileri

No.1632

$ 2,41M
$ 2,41M

$ 71,12K
$ 71,12K

$ 2,41M
$ 2,41M

1000,00M
1000,00M

999.996.903,81
999.996.903,81

SOL

Şu anki AGI Alpha piyasa değeri $ 2,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 71,12K. Dolaşımdaki AGIALPHA arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999996903.81. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,41M.

AGI Alpha Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0023232
$ 0,0023232
24 sa Düşük
$ 0,0024299
$ 0,0024299
24 sa Yüksek

$ 0,0023232
$ 0,0023232

$ 0,0024299
$ 0,0024299

$ 0,049960137859604584
$ 0,049960137859604584

$ 0,000577276480339268
$ 0,000577276480339268

+%0,31

-%1,09

-%1,07

-%1,07

AGI Alpha (AGIALPHA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için AGI Alpha fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000026456-%1,09
30 Gün$ -0,0002347-%8,87
60 Gün$ -0,0046097-%65,66
90 Gün$ -0,0031587-%56,71
Bugünkü AGI Alpha Fiyatı Değişimi

Bugün, AGIALPHA, $ -0,000026456 (-%1,09) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

AGI Alpha 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0002347 (-%8,87) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

AGI Alpha 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AGIALPHA değişimi $ -0,0046097 (-%65,66) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

AGI Alpha 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0031587 (-%56,71) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AGI Alpha (AGIALPHA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

AGI Alpha Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

AGI Alpha için Fiyat Tahmini

2030 için AGI Alpha (AGIALPHA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, AGIALPHA için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için AGI Alpha (AGIALPHA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında AGI Alpha fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

AGI Alpha varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? AGI Alpha Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, AGIALPHA varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl AGI Alpha Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

AGI Alpha ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de AGIALPHA satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, AGI Alpha satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, AGI Alpha (AGIALPHA) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra AGI Alpha anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
AGI Alpha (AGIALPHA) Satın Alma Kılavuzu

AGI Alpha ile Neler Yapabilirsiniz

AGI Alpha sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

AGI Alpha (AGIALPHA) Nedir?

Bir yapay zekâ ajanı, AGI Alpha ağında her iş tamamladığında $AGIALPHA’ya dönüşür. Bu da daha fazla protokol aktivitesi = daha fazla $AGIALPHA talebi anlamına gelir. Tokenin değeri, yükselişe değil, doğrudan benimsenmeye bağlıdır.

AGI Alpha Kaynağı

AGI Alpha hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi AGI Alpha Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AGI Alpha Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 AGI Alpha ne kadar olacak?
AGI Alpha yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel AGI Alpha fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 19:58:39 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

AGI Alpha Öne Çıkan Haberler

AGI Alpha Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

AGIALPHA USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı AGIALPHA long veya short pozisyonu açın. MEXC'de AGIALPHAUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de AGI Alpha (AGIALPHA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı AGI Alpha fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
AGIALPHA/USDT
$0,0024007
$0,0024007
-%1,09
%0,00 (USDT)

$0,00000

$0,4989

$2,612

$117,49

$0,02638

$0,4989

$0,00001473

$2,4719

$0,02208

$0,0482282

