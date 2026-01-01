Bugünkü Cherry AI Fiyatı

Bugünkü Cherry AI (AIBOT) fiyatı $ 0,0005531 olup, son 24 saatte % 21,50 değişim gösterdi. Mevcut AIBOT / USD dönüşüm oranı AIBOT başına $ 0,0005531 şeklindedir.

Cherry AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 122,51K ile 2931. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 221,50M AIBOT şeklindedir. Son 24 saat içinde AIBOT, $ 0,0005015 (en düşük) ile $ 0,0007199 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,07284724455622164 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000126418909777418 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIBOT, son bir saatte +%6,65 ve son 7 günde +%0,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 67,89K seviyesine ulaştı.

Cherry AI (AIBOT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2931 Piyasa Değeri $ 122,51K$ 122,51K $ 122,51K Hacim (24 Sa) $ 67,89K$ 67,89K $ 67,89K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 553,10K$ 553,10K $ 553,10K Dolaşım Arzı 221,50M 221,50M 221,50M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %22,15 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Cherry AI piyasa değeri $ 122,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 67,89K. Dolaşımdaki AIBOT arzı 221,50M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 553,10K.