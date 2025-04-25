OKZOO (AIOT) Nedir?
OKZOO, fiziksel AIoT cihazlarından oluşan birbirine bağlı bir sistem aracılığıyla dünyanın ilk kentsel ölçekli merkeziyetsiz çevresel veri ağını tanıtıyor. Yapay zekâyı merkeziyetsiz Nesnelerin İnterneti (DeIoT) ile harmanlayan OKZOO, ilgi çekici yapay zekâ evcil hayvan arkadaşları aracılığıyla hem harici hem de evsel çevresel verileri toplayan mikro sensör düğümlerine sahip taşınabilir makineler dağıtıyor. Kullanıcılar bu taban ağına katkıda bulunurken, zincir üstü ödüller ve oyun içi avantajlar için stake edilebilen $AIOT tokenleri aracılığıyla eşler arası teşvikler kazanıyor ve yenilikçi yapay zekâ çevre uygulamalarına güç veren sürdürülebilir bir ekosistem yaratıyor.
OKZOO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, OKZOO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AIOT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda OKZOO hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, OKZOO satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
OKZOO Fiyat Geleceği Tahmini
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, OKZOO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AIOT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen OKZOO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
OKZOO Fiyat Geçmişi
AIOT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AIOT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen OKZOO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
OKZOO (AIOT) Satın Alma
Nasıl OKZOO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım OKZOO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
AIOT Varlığından Yerel Para Birimlerine
OKZOO Kaynağı
OKZOO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: OKZOO Hakkında Diğer Sorular
Canlı OKZOO (AIOT) fiyatı, 0.11 USD.
OKZOO varlığının mevcut piyasa değeri, $ 3.30M USD. Mevcut AIOT arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.11 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Dolaşımdaki mevcut OKZOO (AIOT) arzı, 30.00M USD.
2025-04-25 tarihi itibarıyla, en yüksek OKZOO (AIOT) fiyatı, 0.19941 USD.
OKZOO (AIOT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 653.73K USD. MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.
Öne Çıkan Haberler
What is OKZOO (AIOT)? Complete Guide to the Revolutionary Environmental Data Network
In the rapidly evolving world of blockchain technology, OKZOO stands out as a revolutionary project that bridges the gap between artificial intelligence, Internet of Things (IoT), and decentralized networks. OKZOO is pioneering the world’s first urban-scale and street-level decentralized environmental data network through its AIoT (Artificial Intelligence of Things) machines.
April 25, 2025
MEXC Referans Programı vs Bitget Referansı: 2025 Karşılaştırması
Bu karşılaştırma, her platformun sunmuş olduğu şeyleri inceleyerek hangi referans programının ihtiyaçlarınıza en uygun olacağına dair bilinçli bir karar vermenize yardımcı olur.
April 24, 2025
MEXC Yönlendirme Programı vs Binance Yönlendirme: Kapsamlı Karşılaştırma
Kripto para borsası yönlendirme programları, dijital varlık ekosisteminin önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Bu programlar, platformlar ve kullanıcılar arasında karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler oluşturur. Bu programlar, borsaların kullanıcı tabanını genişletmesine yardımcı olmanın yanı sıra, kripto meraklılarının tercih ettikleri ticaret platformlarını arkadaşları ve topluluklarıyla paylaşarak ödüller kazanmasını da sağlar.
April 24, 2025
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın.
Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.