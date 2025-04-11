Akita (AKITA) Nedir?

AKITA INU, tokenlerin 1/2'sinin Vitalik Buterin'e gönderildiğini ve diğer yarısının Uniswap havuzunda kilitlendiğini ve anahtarlarının yakıldığını iddia eden %100 merkeziyetsiz topluluk deneyidir ...

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Akita Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Akita, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AKITA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Akita fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Akita Fiyat Geçmişi

AKITA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AKITA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Akita fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Akita (AKITA) Satın Alma

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AKITA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AKITA / VND ₫ 0.00108153738 1 AKITA / AUD A$ 0.0000000670662 1 AKITA / GBP ￡ 0.0000000320568 1 AKITA / EUR € 0.0000000371184 1 AKITA / USD $ 0.00000004218 1 AKITA / MYR RM 0.0000001864356 1 AKITA / TRY ₺ 0.0000016045272 1 AKITA / JPY ¥ 0.0000060663276 1 AKITA / RUB ₽ 0.000003511485 1 AKITA / INR ₹ 0.000003631698 1 AKITA / IDR Rp 0.000714915147 1 AKITA / KRW ₩ 0.000059914581 1 AKITA / PHP ₱ 0.0000024038382 1 AKITA / EGP ￡E. 0.0000021650994 1 AKITA / BRL R$ 0.0000002480184 1 AKITA / CAD C$ 0.0000000586302 1 AKITA / BDT ৳ 0.0000051261354 1 AKITA / NGN ₦ 0.0000673800192 1 AKITA / UAH ₴ 0.000001746252 1 AKITA / VES Bs 0.00000299478 1 AKITA / PKR Rs 0.0000118281156 1 AKITA / KZT ₸ 0.0000217982022 1 AKITA / THB ฿ 0.0000014121864 1 AKITA / TWD NT$ 0.000001364523 1 AKITA / AED د.إ 0.0000001548006 1 AKITA / CHF Fr 0.0000000341658 1 AKITA / HKD HK$ 0.000000326895 1 AKITA / MAD .د.م 0.000000392274 1 AKITA / MXN $ 0.000000858363

Akita Kaynağı

Akita hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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