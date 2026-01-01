Bugünkü Allora Fiyatı

Bugünkü Allora (ALLO) fiyatı $ 0,1135 olup, son 24 saatte % 2,61 değişim gösterdi. Mevcut ALLO / USD dönüşüm oranı ALLO başına $ 0,1135 şeklindedir.

Allora, şu anda piyasa değeri açısından $ 22,76M ile 677. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 200,50M ALLO şeklindedir. Son 24 saat içinde ALLO, $ 0,1083 (en düşük) ile $ 0,1148 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,7028285892718207 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,1002152757368251 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALLO, son bir saatte +%0,35 ve son 7 günde -%1,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 518,24K seviyesine ulaştı.

Allora (ALLO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.677 Piyasa Değeri $ 22,76M$ 22,76M $ 22,76M Hacim (24 Sa) $ 518,24K$ 518,24K $ 518,24K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 113,50M$ 113,50M $ 113,50M Dolaşım Arzı 200,50M 200,50M 200,50M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 785.499.999 785.499.999 785.499.999 Dolaşım Oranı %20,05 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Allora piyasa değeri $ 22,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 518,24K. Dolaşımdaki ALLO arzı 200,50M olup, toplam arzı 785499999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 113,50M.