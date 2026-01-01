Bugünkü ALTHEA Fiyatı

Bugünkü ALTHEA (ALTHEA) fiyatı $ 0,079 olup, son 24 saatte % 6,72 değişim gösterdi. Mevcut ALTHEA / USD dönüşüm oranı ALTHEA başına $ 0,079 şeklindedir.

ALTHEA, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ALTHEA şeklindedir. Son 24 saat içinde ALTHEA, $ 0,0716 (en düşük) ile $ 0,0876 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALTHEA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%9,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,03K seviyesine ulaştı.

ALTHEA (ALTHEA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 3,03K$ 3,03K $ 3,03K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,37M$ 2,37M $ 2,37M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki ALTHEA piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,03K. Dolaşımdaki ALTHEA arzı -- olup, toplam arzı 30000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,37M.