Bugünkü AMD (AMDON) fiyatı $ 213,83 olup, son 24 saatte % 0,65 değişim gösterdi. Mevcut AMDON / USD dönüşüm oranı AMDON başına $ 213,83 şeklindedir.

AMD, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,85M ile 1735. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,67K AMDON şeklindedir. Son 24 saat içinde AMDON, $ 213,45 (en düşük) ile $ 217,61 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 549,3904061872133 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 149,93556428664579 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AMDON, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -%1,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 100,36K seviyesine ulaştı.

AMD (AMDON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1735 Piyasa Değeri $ 1,85M$ 1,85M $ 1,85M Hacim (24 Sa) $ 100,36K$ 100,36K $ 100,36K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,85M$ 1,85M $ 1,85M Dolaşım Arzı 8,67K 8,67K 8,67K Toplam Arz 8.668,49712968 8.668,49712968 8.668,49712968 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

