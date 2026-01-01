Bugünkü Amocucinare Fiyatı

Bugünkü Amocucinare (AMORE) fiyatı $ 0.001698 olup, son 24 saatte % 0.53 değişim gösterdi. Mevcut AMORE / USD dönüşüm oranı AMORE başına $ 0.001698 şeklindedir.

Amocucinare, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AMORE şeklindedir. Son 24 saat içinde AMORE, $ 0.001554 (en düşük) ile $ 0.0018 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AMORE, son bir saatte +9.26% ve son 7 günde +23.04% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 10.16K seviyesine ulaştı.

Amocucinare (AMORE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

Şu anki Amocucinare piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 10.16K. Dolaşımdaki AMORE arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.70M.