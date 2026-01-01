Bugünkü Amazon Fiyatı

Bugünkü Amazon (AMZNON) fiyatı $ 231,71 olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut AMZNON / USD dönüşüm oranı AMZNON başına $ 231,71 şeklindedir.

Amazon, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,44M ile 1352. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 19,16K AMZNON şeklindedir. Son 24 saat içinde AMZNON, $ 230,93 (en düşük) ile $ 233,11 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 257,39012683520014 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 211,30485215454203 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AMZNON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 78,08K seviyesine ulaştı.

Amazon (AMZNON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1352 Piyasa Değeri $ 4,44M$ 4,44M $ 4,44M Hacim (24 Sa) $ 78,08K$ 78,08K $ 78,08K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,44M$ 4,44M $ 4,44M Dolaşım Arzı 19,16K 19,16K 19,16K Toplam Arz 19.160,3871138 19.160,3871138 19.160,3871138 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Amazon piyasa değeri $ 4,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 78,08K. Dolaşımdaki AMZNON arzı 19,16K olup, toplam arzı 19160.3871138. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,44M.