Bugünkü Ark of Panda Fiyatı

Bugünkü Ark of Panda (AOP) fiyatı $ 0,03445 olup, son 24 saatte % 0,49 değişim gösterdi. Mevcut AOP / USD dönüşüm oranı AOP başına $ 0,03445 şeklindedir.

Ark of Panda, şu anda piyasa değeri açısından $ 12,06M ile 935. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 350,00M AOP şeklindedir. Son 24 saat içinde AOP, $ 0,03435 (en düşük) ile $ 0,03481 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0876270047781016 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03431841389482582 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AOP, son bir saatte +%0,14 ve son 7 günde -%0,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,41K seviyesine ulaştı.

Ark of Panda (AOP) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.935 Piyasa Değeri $ 12,06M$ 12,06M $ 12,06M Hacim (24 Sa) $ 54,41K$ 54,41K $ 54,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,90M$ 68,90M $ 68,90M Dolaşım Arzı 350,00M 350,00M 350,00M Maksimum Arz 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Toplam Arz 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Dolaşım Oranı %17,49 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

