Ark of Panda Fiyatı(AOP)
Bugünkü Ark of Panda (AOP) fiyatı $ 0,03445 olup, son 24 saatte % 0,49 değişim gösterdi. Mevcut AOP / USD dönüşüm oranı AOP başına $ 0,03445 şeklindedir.
Ark of Panda, şu anda piyasa değeri açısından $ 12,06M ile 935. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 350,00M AOP şeklindedir. Son 24 saat içinde AOP, $ 0,03435 (en düşük) ile $ 0,03481 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0876270047781016 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03431841389482582 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, AOP, son bir saatte +%0,14 ve son 7 günde -%0,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,41K seviyesine ulaştı.
No.935
%17,49
BSC
Şu anki Ark of Panda piyasa değeri $ 12,06M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,41K. Dolaşımdaki AOP arzı 350,00M olup, toplam arzı 2000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,90M.
+%0,14
-%0,49
-%0,32
-%0,32
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Ark of Panda fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0001696
|-%0,49
|30 Gün
|$ -0,00153
|-%4,26
|60 Gün
|$ -0,00884
|-%20,43
|90 Gün
|$ -0,03462
|-%50,13
Bugün, AOP, $ -0,0001696 (-%0,49) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00153 (-%4,26) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AOP değişimi $ -0,00884 (-%20,43) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,03462 (-%50,13) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
Ark of Panda (AOP) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
Ark of Panda Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında Ark of Panda fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
Ark of Panda ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de AOP satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Ark of Panda satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Ark of Panda (AOP) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.
Ark of Panda sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.
MEXC'de Ark of Panda (AOP) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin
Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.
Ark of Panda, BNB Chain tabanlı bir ekosistemdir ve iş birliğine dayalı dijital varlıklar için yapay zekâ destekli kullanıcı üretimli içerik (UGC) ile Web2 ve Web3 arasında köprü kurar.
Ark of Panda hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|12-30 13:36:31
|Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
|12-30 07:29:57
|Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
|12-29 23:19:48
|Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
|12-29 10:20:45
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
|12-29 06:52:03
|Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
|12-29 05:49:53
|Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC
Kaldıraçlı AOP long veya short pozisyonu açın. MEXC'de AOPUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Ark of Panda fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 AOP = 0,03445 USD