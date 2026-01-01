Bugünkü aPriori Fiyatı

Bugünkü aPriori (APR) fiyatı $ 0,12665 olup, son 24 saatte % 2,81 değişim gösterdi. Mevcut APR / USD dönüşüm oranı APR başına $ 0,12665 şeklindedir.

aPriori, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- APR şeklindedir. Son 24 saat içinde APR, $ 0,12101 (en düşük) ile $ 0,1293 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APR, son bir saatte -%1,16 ve son 7 günde +%4,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 101,34K seviyesine ulaştı.

aPriori (APR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 101,34K$ 101,34K $ 101,34K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 126,65M$ 126,65M $ 126,65M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki aPriori piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 101,34K. Dolaşımdaki APR arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 126,65M.