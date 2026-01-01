Bugünkü AriaAI Fiyatı

Bugünkü AriaAI (ARIA) fiyatı $ 0,08121 olup, son 24 saatte % 11,30 değişim gösterdi. Mevcut ARIA / USD dönüşüm oranı ARIA başına $ 0,08121 şeklindedir.

AriaAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 21,56M ile 715. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 265,44M ARIA şeklindedir. Son 24 saat içinde ARIA, $ 0,07212 (en düşük) ile $ 0,08871 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,2461952287601809 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03247204859891276 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARIA, son bir saatte -%1,16 ve son 7 günde +%21,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 210,15K seviyesine ulaştı.

AriaAI (ARIA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.715 Piyasa Değeri $ 21,56M$ 21,56M $ 21,56M Hacim (24 Sa) $ 210,15K$ 210,15K $ 210,15K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 81,21M$ 81,21M $ 81,21M Dolaşım Arzı 265,44M 265,44M 265,44M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %26,54 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki AriaAI piyasa değeri $ 21,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 210,15K. Dolaşımdaki ARIA arzı 265,44M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 81,21M.