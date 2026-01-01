Bugünkü Aria Fiyatı

Bugünkü Aria (ARIAIP) fiyatı $ 0,02946 olup, son 24 saatte % 4,95 değişim gösterdi. Mevcut ARIAIP / USD dönüşüm oranı ARIAIP başına $ 0,02946 şeklindedir.

Aria, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ARIAIP şeklindedir. Son 24 saat içinde ARIAIP, $ 0,02732 (en düşük) ile $ 0,03042 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARIAIP, son bir saatte -%2,00 ve son 7 günde +%0,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 58,26K seviyesine ulaştı.

Aria (ARIAIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 58,26K$ 58,26K $ 58,26K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,46M$ 29,46M $ 29,46M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Aria piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 58,26K. Dolaşımdaki ARIAIP arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,46M.