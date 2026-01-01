Bugünkü Arm Holdings PLC Fiyatı

Bugünkü Arm Holdings PLC (ARMON) fiyatı $ 109,67 olup, son 24 saatte % 0,82 değişim gösterdi. Mevcut ARMON / USD dönüşüm oranı ARMON başına $ 109,67 şeklindedir.

Arm Holdings PLC, şu anda piyasa değeri açısından $ 633,38K ile 2261. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,78K ARMON şeklindedir. Son 24 saat içinde ARMON, $ 109,1 (en düşük) ile $ 111,45 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 593,1338832795891 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 107,72348111129384 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARMON, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%1,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 77,76K seviyesine ulaştı.

Arm Holdings PLC (ARMON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2261 Piyasa Değeri $ 633,38K$ 633,38K $ 633,38K Hacim (24 Sa) $ 77,76K$ 77,76K $ 77,76K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 633,38K$ 633,38K $ 633,38K Dolaşım Arzı 5,78K 5,78K 5,78K Toplam Arz 5.775,32208755 5.775,32208755 5.775,32208755 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Arm Holdings PLC piyasa değeri $ 633,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 77,76K. Dolaşımdaki ARMON arzı 5,78K olup, toplam arzı 5775.32208755. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 633,38K.